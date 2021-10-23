 

На заседаниях ТКГ по Донбассу представители боевиков ведут себя крайне нагло, хамят уже и ОБСЕ – Гармаш

23.10.2021, 23:52, Новости дня
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“Поскольку за ними Россия, они себя чувствуют очень уверенно, ведут себя крайне нагло, в буквальном смысле хамят на заседаниях трехсторонней контактной группы. Причем если раньше они хамили только нашей делегации, то сейчас они хамят уже и ОБСЕ”, – сказал он.

Гармаш предполагает, что такую установку представителям боевиков дала РФ.

“Наверное, Россия дала им установку вот так “по беспределу” решать вопросы, провоцируя нас, мировое сообщество, поскольку ОБСЕ включает в себя 57 стран – членов организации, на какие-то действия, чтобы они могли отвечать еще более агрессивно”, – объяснил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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