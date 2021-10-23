 

Эрдоган распорядился выслать из Турции послов 10 стран. В их числе – главы дипмиссий США и стран Евросоюза

23.10.2021, 20:18, Новости дня
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Эрдоган дал поручения министру иностранных дел Турции как можно скорее объявить этих послов персонами нон грата. Речь идет о главах дипмиссий Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии.

18 октября послы этих стран призвали освободить главу культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, который обвинялся в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. Сразу после этого их вызвали в МИД Турции, сообщила “Русская служба ВВС”.

Эрдоган назвал Кавалу “филиалом американского мецената Джорджа Сороса в Турции”.

Комитет по безопасности и внешней политике при президенте Турции отреагировал на заявление 10 послов и указал, что Турция является демократическим и правовым государством, где уважаются права человека, написала газета Cumhuriyet. Турецкая судебная система независима и принимает собственные решения без чьих-либо указаний, отметили чиновники.

Контекст:

Кавалу арестовали в ноябре 2017 года по обвинению в организации протестов на площади Таксим в Стамбуле в 2013 году и в соучастии в попытке переворота в 2016 году. В феврале 2020 года суд оправдал Кавалу по этому делу, но прокуратура затребовала его ареста по другой статье и обвинила в шпионаже, сообщила ВВС.

Европейский суд по правам человека признал арест Кавалы в 2019 году преследованием по политическим мотивам. В сентябре этого года Совет Европы дал Турции время до декабря, чтобы отпустить Кавалу, и пригрозил дисциплинарными мерами против Анкары.

В Турции в июле 2016 года произошла попытка военного переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких часов.

Власти Турции утверждают, что к организации переворота причастен проживающий в США оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, и требуют его экстрадиции. Сам проповедник попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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