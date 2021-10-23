Huawei nova 8i уже продают в России

В китайской компании Huawei объявили о старте продаж на территории РФ очередной модели смартфона nova 8i. Среди преимуществ мобильного гаджета эксперты отмечают очень тонкие рамки. Также аппарат оснащен камерой, способной снимать с разрешением 64 Мп.

Кроме того, обращает на себя внимание быстрое зарядное устройство мощностью 66 Вт, которое предназначено для не очень емкого аккумулятора на 4300 мАч.

Диагональ экрана у смартфона составляет 6,67 дюйма. Устройство управляется при помощи фирменной прошивки EMUI 11, которая, однако, лишена стандартных сервисов Google. Этот факт является явным минусом на российском рынке. Цена же составляет 26 тысяч 999 рублей, если речь идет о версии с накопителем на 128 Гб.