 

Ярославский в преддверии Хэллоуина поделился рецептом тыквенного тирамису

23.10.2021, 14:04, Новости дня
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Для бисквита понадобится:

белок 105–110 гр;
сахарная пудра 80 гр;
соль;
желток – 3 штуки;
сахарная пудра – 25 гр;
мука первого сорта — 75 гр;
сахарная пудра – 5 гр.

Отдельно взбиваем белок с пудрой и солью в мягкую пену. Желток с сахарной пудрой – в достаточно устойчивую пену. Смешиваем осторожно и через сито добавляем муку, осторожно вымешиваем лопаткой не очень долго.

Выкладываем на пергамент ложкой круглые небольшие формы – меньше чем диаметр стакана. Сверху на сырое тесто посыпаем сахарной пудрой – с нее при выпечке образуется сахарная корочка. Готовим примерно девять минут при 190 °C.

Для крема маскарпоне нужно:

маскарпоне – 250 гр;
сахарная пудра – 200 гр;
тыквенное пюре – 200 гр;
сливки 30% – 120 гр;
немного корицы (по желанию).

Комнатной температуры маскарпоне смешиваем с пудрой, добавляем тыквенное пюре и корицу. Отдельно взбиваем сливки и добавляем в смесь

Также необходимо приготовить шоколадный соус. Для него нужно:

кофе эспрессо – 50 гр;
вода – 50 гр;
черный шоколад 70% – 75 гр;
амаретто или коньяк – 20 гр.

Смешаем воду и готовый кофе, добавляем кусочки шоколада, доводим, постоянно помешивая, до кипения и провариваем до загустения пару минут, помешивая венчиком. Охлаждаем и добавляем ликер.

Затем все приготовленные ингредиенты собираем вместе:

пропитываем бисквитное печенье в шоколадно-кофейном соусе, кладем первым слоем на дно емкости, в которой будем подавать;
сверху кладем ложку тыквенно-творожной смеси;
вновь пропитываем печенье соусом;
завершаем слоем тыквенно-сырного крема.

Посуда для подачи может быть любой: стаканы, креманки или другие емкости.

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Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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