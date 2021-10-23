Ярославский в преддверии Хэллоуина поделился рецептом тыквенного тирамису
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Для бисквита понадобится:
белок 105–110 гр;
сахарная пудра 80 гр;
соль;
желток – 3 штуки;
сахарная пудра – 25 гр;
мука первого сорта — 75 гр;
сахарная пудра – 5 гр.
Отдельно взбиваем белок с пудрой и солью в мягкую пену. Желток с сахарной пудрой – в достаточно устойчивую пену. Смешиваем осторожно и через сито добавляем муку, осторожно вымешиваем лопаткой не очень долго.
Выкладываем на пергамент ложкой круглые небольшие формы – меньше чем диаметр стакана. Сверху на сырое тесто посыпаем сахарной пудрой – с нее при выпечке образуется сахарная корочка. Готовим примерно девять минут при 190 °C.
Для крема маскарпоне нужно:
маскарпоне – 250 гр;
сахарная пудра – 200 гр;
тыквенное пюре – 200 гр;
сливки 30% – 120 гр;
немного корицы (по желанию).
Комнатной температуры маскарпоне смешиваем с пудрой, добавляем тыквенное пюре и корицу. Отдельно взбиваем сливки и добавляем в смесь
Также необходимо приготовить шоколадный соус. Для него нужно:
кофе эспрессо – 50 гр;
вода – 50 гр;
черный шоколад 70% – 75 гр;
амаретто или коньяк – 20 гр.
Смешаем воду и готовый кофе, добавляем кусочки шоколада, доводим, постоянно помешивая, до кипения и провариваем до загустения пару минут, помешивая венчиком. Охлаждаем и добавляем ликер.
Затем все приготовленные ингредиенты собираем вместе:
пропитываем бисквитное печенье в шоколадно-кофейном соусе, кладем первым слоем на дно емкости, в которой будем подавать;
сверху кладем ложку тыквенно-творожной смеси;
вновь пропитываем печенье соусом;
завершаем слоем тыквенно-сырного крема.
Посуда для подачи может быть любой: стаканы, креманки или другие емкости.
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Контекст:
Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.
После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.
С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.
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