Экс-супруга Позитива под уличным душем засветила упругие ягодицы

Видео Андрийчук записала на египетском курорте Дахаб. В ролике она в бикини решила принять душ под уличным душем.

“Самое важное, что есть в нас, – это мы сами. Наше тело. Наша душа. Приняв в себе и то и другое, ты достигаешь наивысшего удовольствия”, – написала она в посте.

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Публикация от Аня Андрии * чук (@annchuk)

Контекст:

Андрийчук – украинский дизайнер. В браке с Позитивом она прожила восемь лет. Пара после расставания не афишировала свой развод.

24 апреля 2021 года в эфире передачи “Світське життя” на “1+1” Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с Андрийчук, не стал отрицать, что они расстались. Артист отказался называть причины развода.

Андрийчук 29 апреля в эфире реалити-шоу украинской певицы Насти Каменских “Девочки рулят”, которое снималось в Мексике, подтвердила слова бывшего мужа. По словам Андрийчук, ей трудно было принять случившееся, поэтому они не афишировали, что расстались.

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