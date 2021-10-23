 

В Украине только четыре региона находятся в “желтой” зоне эпидопасности, 16 соответствуют показателям “оранжевой” – Минздрав

23.10.2021, 11:20, Новости дня
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Так, в “желтой” зоне карантина находятся Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

В то же время показатели Киева, а также Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей соответствуют “оранжевому” уровню эпидопасности.

В частности, три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения в 12 регионах, коэффициент выявления случаев COVID-19 – в семи областях. Оба показателя три дня подряд превышены в Житомирской, Луганской, Львовской, Ровенской и Сумской областях. Загруженность койко-мест с кислородом три дня превышена в Николаевской и Сумской областях.

Согласно данным Минздрава, показатели пяти регионов – Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской областей – соответствуют “красному” уровню карантина.

Инфографика: moz.gov.ua
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в “красную” зону вошла Сумская область.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 23 октября в Украине подтвердили почти 2,75 млн случаев COVID-19 (23 229 – за последние сутки), умерло более 63,4 тыс. человек.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам главы Минздрава, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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