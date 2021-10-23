 

Звезда сериала “Игра в кальмара” Чон Хо Ен поделилась стильным образом на осень

23.10.2021, 9:34, Новости дня
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Актриса надела короткое кашемировое пальто с монограммой бренда Louis Vuitton, дополнив его черными лоферами и удлиненными черными носками.

Завершили образ минималистичный коричневый рюкзак того же бренда и золотистые серьги-кольца. Волосы актриса собрала в небрежный пучок, а в макияже сделала акцент на губы.

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Публикация от HoYeon Jung(Chung) (@hoooooyeony)

Контекст:

Чон Хо Ен – южнокорейская модель. Журнал Vogue назвал ее топ-моделью по-корейски; она также участвовала в четвертом сезоне одноименного шоу, где заняла второе место.

Актриса сыграла Кан Сэ Бек в сериале Netflix “Игра в кальмара”, который стал мировым бестселлером. Сериал принес ей мировую известность, в первую неделю после выхода на нее подписалось более 10 млн человек в Instagram. 

4 октября Чон Хо Ен стала самой популярной корейской актрисой в Instagram, сейчас у нее 22 млн подписчиков. 6 октября люксовый Дом моды Louis Vuitton сообщил, что она стала новым глобальным амбассадором компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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