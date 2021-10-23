 

Джигурда намерен судиться с Соловьевым. Он вызвал российского пропагандиста на бой в октагон

23.10.2021, 0:36, Новости дня
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Кроме Соловьева, Джигурда намерен судиться с адвокатом Сергеем Жориным и российским продюсером Иосифом Пригожиным.

Шоумен утверждает, что его адвокаты подают исковые заявления в суды Москвы за “публичное распространение ложной, клеветнической информации”. По словам Джигурды, вышеперечисленные лица через СМИ лгали о том, что он является “городским сумасшедшим, которого необходимо поместить в психушку, бездарным актером и прочее”.

Джигурда напомнил, что он – народный артист Чечни и заслуженный артист Кабардино-Балкарии, а также прошел обследование у психиатра и предоставил СМИ справку о вменяемости. 

Всех обвиняемых Джигурда вызвал на дуэль в октагон. Он готов отозвать иск в отношении любого, кто согласится решить этот конфликт по правилам бокса в облегченных перчатках для ММА.

Контекст:

Джигурда в начале октября этого года вышел на ринг против 47-летнего депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. По словам Милонова, он “вышел, чтобы получить по ребрам, и получил”. В комментарии NEWS.ru шоумен сказал, что готов дать политику возможность реванша.

В комментарии MK.ru Джигурда отметил, что в конце октября этого года собирается выйти на ринг с российским журналистом Отаром Кушанашвили из-за “грязных оскорблений”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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