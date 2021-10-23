Зеленский предложил России скидку на транзит газа, в Украине зафиксированы три COVID-рекорда. Главное за день

Газ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Москве 50%-ую скидку на транспортировку российского газа в Европу.

Он также заявил о “газовой агрессии” России и призвал Европейский союз координировать свои действия с Украиной.

Глава “Нафтогаз України” Юрий Витренко заявил, что компания будет импортировать газ только для нужд промышленных предприятий.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины решили, что страна может поставками газа помочь Молдове преодолеть энергетический кризис. О помощи Киев попросили из Кишинева.

COVID-19

В Украине за последние сутки подтвердили рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции, рекордная суточная смертность среди пациентов с COVID-19 и максимальное с начала кампании по вакцинации количество прививок от коронавируса, сделанных за 24 часа.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если в стране не будут делать по 350 тыс. – 400 тыс. прививок в сутки, число жертв COVID-19 может превысить 1000 пациентов за каждые 24 часа.

Из-за эпидемической ситуации Министерство образования и науки Украины рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября.

В аэропорту Борисполь пограничники обнаружили у двух женщин, которые пытались въехать в страну, поддельные COVID-сертификаты. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил, что речь идет о бывшем народном депутате Украины Надежде Савченко и ее сестре Вере. Сама экс-нардеп заявила, что ни она, ни ее сестра “не покупали, не подделывали, не заказывали никаких сертификатов”.

Стало известно, что инфицировался коронавирусом экс-глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, COVID-19 “пробил” две прививки.

Рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом и умерших с COVID-19 зафиксировали в России.

Война

Сегодня на Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего, еще один получил боевую травму.

Верховный Суд

Пленум Верховного Суда тайным голосованием избрал своим председателем секретаря Большой палаты судебного органа Всеволода Князева.

Жовква

Ночью во двор заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы, которому сегодня исполнилось 42 года, кинули “коктейль Молотова”. Пострадавших нет. В полиции рассказали, что мужчина, который, по всей вероятности, бросил бутылку с “коктейлем Молотова” – 25-летний уроженец Черкасской области.

Голливуд

Голливудский актер Алек Болдуин на съемочной площадке фильма “Ржавчина” в штате Нью-Мексико (США) случайно застрелил 42-летнюю уроженку Украины Галину Хатчинс, которая работала оператором на съемках, и тяжело ранил режиссера, 48-летнего Джоэла Соусу.

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