 

Зеленский призвал Евросоюз действовать вместе против газовой агрессии России

22.10.2021, 21:52, Новости дня
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Зеленский надеется, что страны Евросоюза понимают необходимость совместных усилий, чтобы сохранить энергетическую независимость.

По словам главы государства, Россия, отказываясь увеличивать поставки газа, поддерживает дефицит и рост цен на этот ресурс, чтобы добиться запуска газопровода “Северный поток – 2” без соблюдения европейских правил. 

Президент Украины добавил, что до конца года Украина может гарантировать транзит 19 млрд м³ газа. По его словам, “Газпром” сейчас поставляет по украинской ГТС 85 млн м³ газа в сутки,  а два года назад – 300 млн м³.

О том, что Россия использует газ как политическое оружие, заявляли в Европарламенте. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Россия создала газовый кризис в Европе в ручном режиме.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к “Газпрому” и Кремлю, писало, что Россия не будет увеличивать поставки газа в Европу, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода “Северный поток – 2”.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 20 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,24%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters. 

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. 

Более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль “Газпрома” в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что “Газпром” может использовать высокие цены в Европе для получения разрешения на запуск “Северного потока – 2” до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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