Россия в сентябре увеличила время задержки судов, идущих через Керченский пролив – мониторинг BlackSeaNews

За указанный период среднее время удержания судов составило 22,4 часа. В 2020 году показатель был на уровне 23,5 часа, а в августе этого года – 15,3 часа.

По данным мониторинга, в сентябре 2021 года средняя продолжительность задержания Россией перед Керченским проливом судов, идущих из Мариуполя и Бердянска с экспортными грузами, составила 39,7 часа. Для сравнения, в 2020 году этот показатель был на уровне 29,6 часа, а в августе этого года – 30,7 часа.

С 22 октября 2018 года и по сентябрь 2021-го суда в Азовском море во время движения не задерживали, поскольку их сопровождали украинские катера Военно-морских сил.

Контекст:

Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.

15 апреля этого года стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”.

Президент России Владимир Путин своим указом от 1 июля наделил российских военных правом блокировать акватории объектов, находящихся под охраной Росгвардии, в том числе Керченский пролив.

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