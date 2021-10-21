Палеонтологи обнаружили в янтаре древнейшего краба
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Небольшой кусочек янтаря бал найден на территории Северной Мьянмы. В нем застыло какое-то странное существо, а потому янтарь отнесли представителям науки.
Исследованиями занялись ученые их Китая, США и Канады одновременно. Все они пришли к выводу, что в янтарной смоле застыло тельце древнейшего краба, который жил на нашей планете 99 миллионов лет назад!
Очевидно, что краб жил на дереве, то есть – на суше, отмечают ученые. Этот факт заставляет пересмотреть некоторые научные убеждения. Ведь принято считать, что выход крабов из водной среды состоялся в период между 25 и 50 миллионами лет назад. А оказалось, что, как минимум, вдвое раньше. Подробнее об этом можно прочитать в журнале Science Advances.
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