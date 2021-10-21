Каждая область Украины должна быть готова к военному вторжению России – командующий ССО Галаган

“У нас почти 130 районов по новому районированию, отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует. Мы должны быть готовы, в каждой области. В тех, которые не являются оккупированными и в тех, которые оккупированы. Вопрос организации сопротивления там – это важный момент и аспект нашей деятельности”, – пояснил военный.

Функция подготовки к эскалации конфликта возлагается на ССО и должна выполняться в правовом поле, добавил он.

“Будут прописаны положения о движении сопротивления. Обычно это конфиденциальная информация и вдаваться в подробности по этому поводу я не имею права, но этот процесс поставлен мной на одно из ключевых мест: и формирование, и развитие, и защита людей, которые уже принимают участие”, – заключил Галаган.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.

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