 

Запорожский железорудный комбинат планирует нарастить добычу руды из новых месторождений и горизонтов

21.10.2021, 16:10, Новости дня
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На закладке строительства присутствовали руководители предприятия и акционеры, отмечают журналисты, в том числе – украинская компания “Метинвест” и словацкая “Минерфин”. По информации портала, “Минерфин” помогает в развитии украинского предприятия с 90-х годов.

“Запорожская аглоруда – лучшая на территории Украины, поэтому мы и входили в 90-х годах сюда, потому что мы очень верили в качество этой руды. На многих территориях добывается руда подземным путем, поэтому я думаю, что это уникальный проект в рамках мировой добычи железорудного сырья”, – отметил генеральный директор компании “Минерфин”, акционер ЗЖРК Ян Модер.

“24 канал” пишет, что благодаря этому проекту комбинат наладит добычу руды из новых месторождений и горизонтов и ежегодно будет увеличивать объемы производства, что нужно как европейским партнерам, так и украинским металлургам, которые требуют больше качественного сырья.

“Нам жизненно необходимо инвестировать в собственное производство, в собственную добычу, наращивать объемы добычи, для того, чтобы иметь стабильную сырьевую базу для дальнейшего развития металлургических предприятий”, – рассказал генеральный директор ОАО “Запорожсталь” Александр Мироненко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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