 

Цены на наушники AirPods 2 рухнули после выхода новой модели

21.10.2021, 15:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На ценниках было 160 американских долларов, а стало – всего 130. Речи идет о беспроводных наушниках AirPods 2, которые в один день переместились в разряд устаревших устройств. Разумеется, причиной тому стал выход на рынок следующей модели AirPods 3, которая пришла ей на смену.

Как отмечают аналитики рынка, цены на AirPods 2 рухнули сразу же после презентации новых наушников. На сегодня в российских магазинах AirPods 2 можно купить примерно на 4 тысячи рублей дешевле, чем AirPods 3.

Это серьезная скидка, говорят эксперты. Если вас интересует чудесное устройство, весь недостаток которого состоит в том, что производитель выпустил следующее поколение, то спешите его приобрести, пока есть еще запасы на складах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / В Чехии решили вводить только вторую дозу вакцины из-за нехватки препарата

25.04 / SRF – Франция в шоке из-за убийства полицейского, подозревают теракт

04.04 / В Индонезии 20 человек погибли из-за оползней и наводнений

28.09 / Армянская община Абхазии обратилась к РФ по поводу Карабаха

09.05 / Украина в десятке претендентов на победу в “Евровидении” – букмекеры

08.09 / Кучма: В НАТО берут нужных, а не тех, кто “держится за мамкину юбку”

24.03 / Полиция сообщила о подозрении пяти участникам беспорядков на Банковой 20 марта

28.12 / Россия поспособствовала обмену пленными между Азербайджаном и Арменией

10.08 / Чехия открестилась от поставок Белоруссии светошумовых гранат

21.05 / В Индии начали делать идолы коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика