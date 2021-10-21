Цены на наушники AirPods 2 рухнули после выхода новой модели

На ценниках было 160 американских долларов, а стало – всего 130. Речи идет о беспроводных наушниках AirPods 2, которые в один день переместились в разряд устаревших устройств. Разумеется, причиной тому стал выход на рынок следующей модели AirPods 3, которая пришла ей на смену.

Как отмечают аналитики рынка, цены на AirPods 2 рухнули сразу же после презентации новых наушников. На сегодня в российских магазинах AirPods 2 можно купить примерно на 4 тысячи рублей дешевле, чем AirPods 3.

Это серьезная скидка, говорят эксперты. Если вас интересует чудесное устройство, весь недостаток которого состоит в том, что производитель выпустил следующее поколение, то спешите его приобрести, пока есть еще запасы на складах.