 

Новый электробайк Jetson One раскуплен до 2023 года

21.10.2021, 15:38, Новости дня
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Как стало известно, представленную в шведской компании Jetson Aero новинку – электрический летающий байк – уже раскупили до 2023 года. Большой спрос на летательный аппарат не остановила даже его высокая цена, которая составляет 92 тысячи американских долларов.

По мнению экспертов, невиданной популярности способствовала удачно проведенная презентация. Участникам дали попробовать пролететь на электробайке некоторое расстояние, и впечатления были настолько позитивными, что многие тут же поспешили оформить заказ.

В результате все электробайки, выпуск которых запланирован на будущий год, были раскуплены. Также оформлены заказы и на большинство аппаратов, которые компания собирается выпустить уже в 2023 году. Очередь продолжает расти.



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