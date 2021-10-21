Федоров: Цифровизация соцсферы сэкономит 1300 тонн бумаги и 11 млрд грн в год, а мошенники не смогут получать соцпомощь в нескольких районах города сразу

Как цифровизация соцсферы сэкономит 1300 тонн бумаги и 11 млрд грн бюджета ежегодно.

Получить пенсию или субсидию в несколько кликов – как цифровизация соцсферы упростит жизнь украинцев

В конце 80-х была разработана информационная система, которая насчитывает соцпомощь, пенсии или льготы для населения. Она разрабатывалась и до сих пор работает под управлением операционной системы MS-DOS. Возможно, кто-то из читателей еще помнит эту операционную систему без графического интерфейса. Но и сейчас, в 2021 году, программное обеспечение, написанное почти 40 лет назад, все еще является основным инструментом для назначения социальных пособий и пенсий для украинцев. Понятно, что оно устарело по всем возможным критериям. Учреждения принимают до 18 млн заявлений в год в бумажном виде, а это примерно 270 млн листов бумаги. То есть более 1300 тонн бумаги в год.

В то же время на соцсферу тратится ежегодно больше всего средств – более 700 млрд грн. Это больше, чем на медицинскую, образовательную или культурную. Но из-за технической отсталости неизвестно, тратятся ли эти деньги правильно. Проверить, кто их получает, невозможно.

Как это работает сейчас

Сегодня, чтобы получить любую соцпомощь, вам придется собрать кучу справок, пакеты ксерокопий и очень долго ждать. Сначала в очередях. Затем рассмотрения заявления на назначение выплат. Это занимает где-то полтора месяца. Каждую заявку прорабатывают 9–10 работников различных госструктур.

Так происходит потому, что нет централизации данных и обмена информацией между реестрами. Данные разбросаны по примерно 700 подразделениям соцзащиты, а в каждом – свой реестр. Они дублируются, плохо обновляются и проверяются.

Поэтому годами пенсии выплачивались “мертвым душам”. Тысячи ситуаций, когда 30-летний мужчина, у которого есть дорогое авто и который ежегодно отдыхает за границей, получает субсидию на коммуналку. Или же схемы, как на одного человека оформляли социальную выплату в нескольких районах города. По предварительным данным Минфина, 10–12% выплачиваются неправомерно, из-за злоупотребления исполнителей. Это десятки миллионов госбюджета.

Что изменится

Больше года мы работали вместе с Минсоцполитики, чтобы полностью перезапустить соцсферу. Основой цифровой трансформации социальной сферы является централизация данных. То есть когда все необходимое хранится в одном месте и формате, а не на флешках, в тетрадях или вообще в голове. Для этого мы запускаем Единую информационную систему соцсферы (ЕИССС). Пилотная версия уже работает в двух областях – Киевской и Житомирской. А в следующем году запустим по всей Украине.

Основа системы – единый социальный реестр. Он создан на базе Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда. Уже сейчас в ЕСР актуальны данные о лице, в частности, информация о его документах и страховых выплатах. Благодаря тому, что этот реестр взаимодействует с другими информационными системами, подтверждение личности будет происходить автоматически.

Это оптимизирует доступ к данным и сделает невозможной коррупцию. Ранее человек приходил в кабинет за справкой. Чиновнику часто приходилось идти в соседний кабинет или вообще на два этажа выше, чтобы забрать вашу справку. Это затягивало время ожидания и предоставления услуги. Теперь работник, просто введя вашу фамилию и имя в систему, увидит, можете ли вы получить субсидию. Мошенники не смогут получать соцпомощь в нескольких районах. ЕИССС позволит сэкономить бюджету десятки миллиардов гривен.

Для работников соцорганив в ЕИССС создадут кабинеты, вход в которые будет через электронную подпись. Это также сделает невозможной коррупцию, ведь каждое действие можно будет отследить.

Теперь вместо 10-ти специалистов, занимающихся делом, – три. Вместо шести недель ожидания – один–два дня. Это позволит обрабатывать больше заявлений. Система также позволит перевести все 125 соцуслуг в электронный вид.

К тому же, люди смогут получать услуги намного быстрее, чем раньше. Не надо собирать бумажные справки – можно будет получить услуги только с паспортом. Ведь вся остальная информация уже есть в госреестрах. И в случае правильного взаимодействия сканы и ксерокопии не нужны.

Что будет в “Дії”

ЕИССС поможет быстро переводить госуслуги в цифровую плоскость. На Diia Summit представим первые соцуслуги на портале “Дія”. Оформление субсидий, назначение пенсий и денежная помощь для ВПО. Это будет удобно, понятно и в несколько кликов.

Например, субсидии, которые получают больше 5 млн украинцев. Рабочие ЦНАП пишут 14 бумажных запросов в различные учреждения на основе вашего запроса. Затем они сравнивают ответы с поданными бумажками. И только тогда говорят “да” или “нет” вашему заявлению. Это занимает примерно три недели. Теперь, чтобы получить субсидию, человеку надо будет зайти на портал “Дія”, оформить заявку и подписать его электронной подписью. А работнику ЦНАП – нажать одну кнопку, которая подтвердит или отклонит заявку.

За прошлый год 400 тыс. украинцев подали заявки на оформление пенсий, ожидая в коридорах с кипами бумаг. Теперь на портале необходимо заполнить небольшую анкету и загрузить фотографии некоторых документов. Мы максимально автоматизировали процесс оформления пенсий, чтобы сократить количество документов, полей для заполнения и время на ожидание.

Так же и внутренне перемещенные лица смогут получать денежную помощь от государства, просто зайдя на портал “Дія”. Не нужно будет ходить по кабинетам и каждые полгода приносить одни и те же ксерокопии. Ведь они уже есть у государства.

Мы переосмыслили процессы того, как человек будет получать субсидию или соцпомощь. Разработали электронную систему, которая базируется на качественных данных, упрощает все процессы, экономит средства и тонны бумаги. Социальные услуги должны помогать людям, а не создавать лишние проблемы во время их получения.

Источник: “ГОРДОН”

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