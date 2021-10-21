Антинаркотические организации собираются призвать Зеленского повлиять на представителя НБУ Поддерегина

“Сегодня наркотики в Украине может легко купить любой. Даже ребенок. Достаточно перевести через терминал деньги на анонимный кошелек и получить координаты “закладки”. Правоохранители разводят руками, потому что доказать в суде, что кошелек принадлежит конкретному наркодельцу, крайне трудно. Это вопрос может решить департамент платежных систем и инновационного развития НБУ, который возглавляет Андрей Поддерегин. Но почему-то этот департамент “не замечает” платежей на миллиарды гривен, которые идут на анонимные электронные кошельки наркодельцов. Закрывая глаза на участие в этих сделках платежных систем и даже банков”, – сообщил Фомичев.

Как утверждает журналист, руководство НБУ не реагирует на его предыдущие публикации и призывы повлиять на чиновника. Поэтому после обсуждения ситуации с антинаркотической и реабилитационными организациями, было принято решение обратиться к президенту и предложить ему вынести тему на заседание СНБО.

“Я писал обо всем этом три недели назад. И за это время – никакой реакции от чиновников НБУ. Я получил обратную связь от различных антинаркотических и реабилитационных организаций, представители которых высказывались в поддержку моей позиции. В то же время многие высказывали мнение о том, что хотя надзор за платежными системами осуществляет НБУ, решить проблему на этом уровне вряд ли удастся… Поскольку проблема действительно национального уровня. Глава государства должен быть вовлеченным в ее решение. Более того – держать ее решение под личным контролем. Эта тема заслуживает всестороннего расследования – связи наркодельцов и одного из топ-менеджеров Нацбанка. А возможно, даже стоит внимания СНБО”, – отметил Фомичев.

Он сообщил, что текст письма к президенту выложен в свободный доступ и призвал общественные организации подписать обращение, а также распространить его среди всех, к кому можно обратиться.

“Уважаемый господин президент! Призываем вас взять ситуацию по использованию анонимных электронных кошельков и платежных систем для приема платежей за покупку наркотиков под личный контроль. Просим принять все предусмотренные законом меры по восстановлению работы финансового мониторинга, надзора за платежными системами и верификацией анонимных кошельков. Призываем вас провести заседание СНБО по торговле наркотиками в Украине. А также дать поручение провести всестороннее расследование действий чиновников НБУ, деятельность или бездеятельность которых позволила преступникам анонимно и безнаказанно продавать наркотические вещества гражданам, в том числе – детям!” – говорится в обращении, которое опубликовал журналист.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4860492640637228&id=100000296219207

Контекст:

Поддерегин был назначен директором департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка 28 декабря 2020 года. Среди основных функций этого департамента – регулирование деятельности платежных систем и систем расчетов и осуществления надзора за платежными системами с учетом международных стандартов. Одним из таких стандартов является верификация учетных данных отправителей и получателей платежей.

—