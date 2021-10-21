“Хрена лысого”. В ОПЗЖ официально опровергли исключение Кивы из партии

В заявлении отметили, что нардепы ‒ члены фракции ОПЗЖ являются членами высшего руководящего органа партии ‒ политического совета. Согласно уставу политсилы, партийные взыскания на них могут налагаться только по решению политического совета, причем решение об исключении из членов партии должно быть принято двумя третями голосов членов соответствующего органа.

“Заказчики этой циничной провокации и участники действа по дискредитации партии, используя смонтированное манипулятивное видео, попытались продвигать абсолютно лживый, недостоверный и юридически безграмотный тезис о якобы исключении Ильи Кивы из ОПЗЖ”, – говорится в заявлении.

В партии пообещали, что “действия организаторов этой провокации, направленной на раскол партии, получат надлежащую оценку руководства и членов нашей политической силы, а сами они понесут партийную ответственность”.

Информацию об исключении Кивы из партии также опроверг в Facebook сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, назвав ее “бредом”.

Скриншот: Вадим Рабинович / Facebook

В опубликованном в Facebook видео Рабинович также обратился к предполагаемым организаторам исключения Кивы.

“Ну что, бредоносные, кого вы исключить из партии хотите? Киву? Хрена лысого! Понятно? Пока”, – сказал сопредседатель фракции.

https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/videos/557248018669937/

Контекст:

21 октября в СМИ появилась информация, что Киву исключили из партии ОПЗЖ. Журналист Андрей Павловский сообщил, что такое решение было принято на конференции Полтавской областной организации политсилы.

Сам Кива заявил, что в этом замешаны “представители крыла [лидеров партии Юрия] Бойко и [Сергея] Левочкина, которых обличили в продаже партийных интересов”. “Прошел шабаш отдельных людей, которые заявили о том, что меня исключили из партии”, – сказал нардеп и добавил, что будет ждать решения лидеров политсовета партии.

В сентябре Кива обвинил партийное крыло Юрия Бойко в продаже мест в избирательном списке на местных выборах в Полтавской области. “Сколько это будет продолжаться? Что мне нужно сказать и сделать, чтобы мои действия не обнулялись коммерческим интересом отдельных п…дорасов?” – заявил Кива в видеообращении, которое, по информации Павловского, было отправлено во внутренний чат фракции ОПЗЖ, но появилось в интернете.

—