 

Должностных лиц “Укрзалізниці” подозревают в хищении почти 12 млн грн – НАБУ

21.10.2021, 15:16, Новости дня
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Речь идет о заместителе руководителя одного из филиалов “Укрзалізниці”, руководителе отдела материально-технического обеспечения и руководителе частной компании, которая выиграла торги.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

“В 2018 году один из филиалов АО “Укрзалізниця” провело публичные торги по закупке угля для отопления пассажирских вагонов. По данным следствия, подозреваемый руководитель филиала, будучи главой тендерного комитета, совместно с руководителем отдела-инициатора закупки, действовали в пользу избранного поставщика, не допустив другие компании к аукциону. Эта компания стала победителем торгов, поставив уголь по завышенным на 11,8 млн грн”, – рассказали правоохранители. 

Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная цена одной тонны угля в момент заключения договоров составляла 3770 грн, в то время как  “Укрзалізниця” купила за 4563 грн.

В НАБУ добавили, что служебная проверка, проведенная госкомпанией, факты злоупотреблений и завышения стоимости продукции подтвердила.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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