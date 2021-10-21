Минздрав Украины ужесточит контроль за вакцинацией от инфекционных болезней

Внедрение документа поможет снизить риски заболеваемости и смертности от болезней, которые можно преодолеть вакцинацией. Речь идет о 10 заболеваниях, вакцинация от которых предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок.

“Благодаря повышению количества вакцинированных удастся предупредить вспышки опасных болезней, а значит – предотвратить дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и инфекционные больницы”, – отметили в релизе.

В министерстве отметили, что дети должны зачисляться в учебные заведения, если прошли курс обязательных профилактических прививок по возрасту.

“Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время вакцинации в медпунктах учреждений образования для защиты прав ребенка и предоставления разрешения на медицинское вмешательство”, – уточнили в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что регионы Украины полностью обеспечены вакцинами, но несмотря на это на 1 сентября только 53% детей первого года жизни получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита, а три дозы прививки от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) – 52,7%.

Контекст:

В Украине календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинацию против 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита (планируют включить 11-ю вакцину – от пневмококковой инфекции). Препараты для вакцинации закупают за государственные средства.

В 2019 году году Верховный Суд Украины принял решение, что вакцинация является обязательной, а детям без прививок нельзя посещать детские сады. В решении суда отмечается, что государство должно обеспечить “соблюдение оптимального баланса между реализацией права ребенка на дошкольное образование и интересами других детей”.

Кузин 25 июля 2021 года рассказал, что в 2020 году против основных заболеваний в Украине было привито 80% детей.

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