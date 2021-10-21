“Было страшно”. Гвоздева рассказала подробности аварии

“Авария была незначительная. Я не виновата. Меня догнал мужчина, все обошлось. Но первые пять секунд было страшно”, – прокомментировала ситуацию Гвоздева.

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

Танцовщица также опубликовала фото, сделанное на месте столкновения. По словам Гвоздевой, она “отделалась царапинами”.

“Будьте осторожны за рулем. Особенно на светофорах и всегда старайтесь держать дистанцию”, – написала она.

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

Контекст:

20 октября Гвоздева сообщила в Instagram, что попала в аварию. “Как говорится, дистанцию нужно соблюдать. Въехали в зад, ждем полицию”, – прокомментировала она случившееся на камеру.

Гвоздева стала известна после участия в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с ведущим Владимиром Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года Гвоздева заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте.

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