 

“Поиграй грудью”. Гордон в свой день рождения запустил в сети челлендж

21.10.2021, 13:28, Новости дня
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“Предлагаю вам подключиться к нашей игре. Старинная забава “Поиграй мышцами”. Поехали. Присылайте, что получится у вас”, – сказал Гордон. 

В комментарии к ролику журналист поставил хештег “поиграй грудью”.

“Мальчики и девочки, присоединяйтесь”, – написал он.

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Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Контекст:

Дмитрий Гордон родился 21 октября 1967 года в Киеве. Вместе с женой, главным редактором интернет-издания “ГОРДОН” Алесей Бацман он воспитывает троих дочерей: Санту (2012), Алису (2016) и Лиану (2019). От предыдущих отношений у журналиста есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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