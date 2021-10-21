Сапронов: Сейчас в локдаунах и карантинах виноваты не власть или врачи, а антивакцинаторы. Именно из-за них все мы вынуждены играть в “русскую рулетку”

Господа, дамы, товарищи, пиплы антивакцинаторы!

Это именно вы соучастники этого локдауна – карантина в Украине. Не власть, как при осеннем 2020-го и весеннем 2021-го, а именно вы. Не врачи, которых не хватает, которые героически бьются за наши жизни. А именно вы.

В “русскую рулетку” вы играете по вашему выбору и желанию, но минимум столько же людей вокруг вас играет в нее по вашему желанию. Вы, антивакцинаторы, загоняете их в больницы, на кислород, на ИВЛ и в гроб тоже.

Это не агитация.

Почему я так? Потому что есть причина. А есть следствие. Всегда. Во всем.

Один факт – в больницах города и области 4,4% вакцинированных харьковчан, а в реанимациях – два человека из 291. Сможете сами, антивакцинаторы, процент посчитать?

В десятый раз повторяю – каждый решает сам. Мне не нравится вакцинация, но альтернативы, увы, нет. Коллективный иммунитет возникнет только при массовой вакцинации. 18% в Украине – это дикая безответственность и непонимание нас, людей. Вакцины свободны с начала июля. Включите, пожалуйста, мозг.

А, да, сорри, есть альтернатива без вакцины – постоянные локдауны – карантины, отсутствие свободных коек в палатках и реанимациях больниц, нехватка кислорода и ИВЛ, смерти и дома, и в больницах.

Берегите себя и свои семьи!

P.S. Да, места на кладбищах есть, а в реанимациях и моргах уже нет.

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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