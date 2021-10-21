“Самый большой тунец”. Экс-участница “ВИА Гры” Котова снялась в купальнике

В руках певица держала крупную рыбу.

“Рыбачка Таня в деле! Очень люблю рыбалку. Есть в этом какой-то смысл, уединение и восторг! Например, у меня в руке самый большой тунец из тех шести, которых мы поймали!” – написала она.

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Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)

Подписчики отреагировали на фото.

“Все классно, но ноги – нет!” – написала sv.eta7693.

“Какие ножки!” – отметил tatar_malayi.

Контекст:

Котова выступала в “ВИА Гре” с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав группы входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. По словам Котовой, она покинула коллектив, устав от стычек с Джанабаевой, которая приревновала ее к своему теперь уже супругу, а тогда младшему брату продюсера группы Константина Меладзе – российскому певцу Валерию Меладзе.

После ухода из “ВИА Гры” Котова начала сольную карьеру.

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