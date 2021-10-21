 

“Европейская солидарность” впервые после избрания нынешней Рады обогнала “Слугу народа” в рейтинге партий– опрос

21.10.2021, 11:40, Новости дня
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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, “ЕС” готовы поддержать 15,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. При этом в сентябре предпочтение этой партии отдавали 17,4% опрошенных.

“Слуга народа”, лидировавшая больше двух лет, опустилась на вторую позицию – за нее готовы проголосовать 15,5% украинцев, которые определились с выбором. Месяц назад за эту политическую силу проголосовали бы 20% респондентов.

Преодолеть пятипроцентный барьер также могут “Батьківщина” (13,6%), “Оппозиционная платформа – За жизнь” (13%), “Сила и честь” (8,6%), “Наши” (5,7%), Радикальная партия и “Украинская стратегия Гройсмана” – по 5,6%.

Рейтинг остальных партий ниже 5%. В частности, у представленного сейчас в парламенте “Голоса” – 1,6%.

Опрос проводился 15–18 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. Всего опрошено 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержало 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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