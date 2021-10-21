 

Билл Гейтс несколько раз заводил романы с сотрудницами Microsoft, пока был женат

21.10.2021, 11:40, Новости дня
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В 2008 году стало известно, что Гейтс отправлял одной из сотрудниц электронные письма, в которых предлагал ей встречаться вне работы.

“Несмотря на кокетство, они не были откровенно сексуальными, но считались неуместными”, – сказал представитель Microsoft Фрэнк Шоу.

Пресс-секретарь Гейтса, Бриджит Арнольд заявила, что эти утверждения “являются ложными, переработанными слухами из источников, которые не содержат прямой информации, а в некоторых случаях имеют значительный конфликт интересов”.

Контекст:

О разводе Гейтса и его жены Мелинды Френч Гейтс после 27 лет брака стало известно 3 мая. Супруги объяснили, что приняли такое решение “после долгих размышлений и большой работы над отношениями”. Билл Гейтс уточнял, что он и Мелинда больше не верят, что смогут вместе развиваться как пара на следующем этапе жизни.

Миллиардер регулярно флиртовал с другими женщинам на работе и общался с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Это повлияло на решение пары о разводе, сообщило 16 мая издание The New York Times.

2 августа Reuters сообщило, что пара достигла соглашения о разделе имущества и официально развелась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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