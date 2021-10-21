 

Закон об олигархах позволит власти вручную управлять основными телеканалами – Данилюк

21.10.2021, 11:40, Новости дня
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“Такая ситуация создает очень серьезные проблемы для бизнеса, и владельцы каналов – это идея Офиса президента – пойдут на поклон и будут как-то договариваться. Вот вся цель этого законопроекта – не больше и не меньше. Поэтому его и называют законом ущемления свободы слова в Украине”, – заявил Данилюк.

Он объяснил, что внесенным в реестр олигархов бизнесменом придется продать свои медийные активы, чтобы избежать давления.

“Так вот – идея этого проекта следующая – все те, кто попадут в этот реестр, власть будет им создавать различные проблемы. И единственным путем выпасть из этого реестра практически является продать медиа. Других вариантов нет. Вот здесь интересно. Кто их может приобрести. Да никто не может приобрести, так как они автоматически снова попадают в тот же реестр олигархов и снова будут вынуждены продать”, – убежден Данилюк.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в НАПК.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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