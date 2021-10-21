 

“Лицо в кровь”. Звезда “Крепостной” Мишина показала изувеченное лицо

21.10.2021, 11:40, Новости дня
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“Вот и сбылась маленькая мечта девочки. Снялась она в хорроре The Chernobyl Fallout”, – написала она.

Мишина отметила, что у нее небольшая, но яркая роль.

“Синяк есть? Есть! Лицо в кровь было? Было! Монстры? Экзорцизм? Узнаете позже”, – написала она.

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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

В 2019-м актриса стала победительницей телешоу “Танцы со звездами”. В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ. Избранником артистки стал автор студии “Квартал 95” Александр Эллерт. После завершения проекта пара жила вместе. 16 июля 2021 года Мишина опубликовала пост, в котором сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. “Мы больше не пара, это мое окончательное решение”, – написала она тогда.

Ведущий шоу “Холостячка” Григорий Решетник, комментируя возможное расставание пары, заявил, что причиной могла стать излишняя эмоциональность Мишиной и Эллерта. В конце августа Эллерта и Мишину видели вместе в аэропорту, а также на свадьбе у друзей.

Мишина воспитывает сына Платона (2012).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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