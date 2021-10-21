 

Представлен кроссовер Roewe RX5 Max для китайского рынка

21.10.2021, 11:08, Новости дня
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Новый китайский кроссовер Roewe RX5 Max появится в продаже до конца осени.

Модель прошла частичный рестайлинг. Автомобиль получил двухуровневую светодиодную оптику, за счет которой внешность стала более агрессивной .Кроме того, модернизация коснулась формы бамперов и зеркал. В салоне применили более дорогие материалы отделки. Передняя панель имеет двойной дисплей для приборной панели и мультимедийного комплекса. Кроме того, новинка Roewe RX5 Max получила климат-контроль с сенсорным управлением.

Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый турбированный двигатель на 181 л.с. с 6-ступенчатой трансмиссией. Пока китайские разработчики не озвучивают сроки выхода автомобиля в свободную продажу.



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