Представлен кроссовер Roewe RX5 Max для китайского рынка

Новый китайский кроссовер Roewe RX5 Max появится в продаже до конца осени.

Модель прошла частичный рестайлинг. Автомобиль получил двухуровневую светодиодную оптику, за счет которой внешность стала более агрессивной .Кроме того, модернизация коснулась формы бамперов и зеркал. В салоне применили более дорогие материалы отделки. Передняя панель имеет двойной дисплей для приборной панели и мультимедийного комплекса. Кроме того, новинка Roewe RX5 Max получила климат-контроль с сенсорным управлением.

Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый турбированный двигатель на 181 л.с. с 6-ступенчатой трансмиссией. Пока китайские разработчики не озвучивают сроки выхода автомобиля в свободную продажу.