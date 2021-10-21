 

“Крепкие надежные мужские руки”, “Честный снимок”. Брухунова показала интимное фото с 76-летним Петросяном

21.10.2021, 10:46, Новости дня
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На снимке Брухунова держит за руки Петросяна, обнимающего ее за плечи.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

‘”Крепкие надежные мужские руки! Счастье!” – прокомментировала rfrolova_pnz.

“Замечательный снимок, такой честный и искренний абсолютно”, – отметила esli77777.

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына. 

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение и разделе имущества бывших супругов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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