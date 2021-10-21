Профильный комитет рекомендовал Раде принять закон о столице, который разделяет должности мэра и главы КГГА

Соответствующее решение приняли члены комитета на заседании 20 октября, сообщается на сайте партии “Слуга народа”. В числе инициаторов законопроекта – глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия; глава политсилы, бывший замглавы фракции Александр Корниенко и другие депутаты фракции, а также некоторые внефракционные нардепы.

Законопроект разделяет полномочия мэра Киева и главы КГГА. Согласно документу, киевский городской голова избирается на открытых выборах, возглавляет Киевсовет и исполнительный комитет, ответственен за состояние дел в столице, распоряжается местным бюджетом. Освободить его можно по инициативе 2/3 депутатов или по народной инициативе.

В то же время председатель КГГА назначается президентом, подконтролен и подотчетен правительству и президенту, несет ответственность за законность в городе, может быть освобожден единолично президентом по представлению правительства (в форме дисциплинарного наказания).

Корниенко заявил, что после принятия законопроекта глава КГГА будет координировать работу центральных органов исполнительной власти на местах и “заботливо надзирать” в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления. Он пообещал, что КГГА не будет вмешиваться в управление и хозяйственные процессы местного самоуправления в Киеве.

Председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин (“Слуга народа”) заявил, что во время доработки законопроекта в комитете учли предложения Совета Европы, убрали все специфические нормы, не касающиеся особенностей местного самоуправления и государственной власти в Киеве, “восстановили независимое местное самоуправление в столице в полном объеме”.

“Мы КГГА фактически превращаем в новую префектуру из структуры Киевсовета. Киевсовет получает свой независимый орган. КГГА, в свою очередь, становится префектурой, которая контролирует законность, которая представляет и координирует государственную власть в столице, которая реализует государственные программы и при этом не имеет никакого отношения или вмешательства в управленческие, хозяйственные, бюджетные процессы”, – цитирует Безгина “Укринформ”.

Также в решении комитета есть рекомендация парламента применить особую (сокращенную) процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении, отмечает “Укринформ”. По особой процедуре был принят в конце сентября законопроект о деолигархизации, что вызвало возмущение у оппозиционных нардепов.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 “О городе Киеве – столице Украины”. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который “будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти”.

В парламенте было зарегистрировано еще три альтернативных проекта о внесении изменений в закон о столице, но их Рада не рассмотрела.

Осенью 2020 года Кличко снова победил на выборах мэра Киева – в первом туре.

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы.

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на “залетного ставленника”. В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов.

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