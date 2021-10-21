 

Мураев заявил, что Офис президента требует продать 50% телеканала “Наш”

21.10.2021, 10:46, Новости дня
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“Я когда понял, к чему идет, я действительно все передал трудовому коллективу. Сейчас ведущие журналисты владеют телеканалом, потому что не давит на журналистов власть, давит на собственников, вынуждая, как правила, что-то делать в интересах Офиса президента”, – отметил Мураев.

Он добавил, что ОПУ хочет купить половину телеканала, “присылая постоянно людей”.

“Я повторяю: они вынуждают продать долю в телеканале и угрожают, шантажируют закрытием, лишением лицензии. Я еще раз скажу: этого не будет. Они пытались это сделать через различных людей – близких, далеких от меня”, –  сказал Мураев.

По его словам, у телеканала десятки штрафов, юристы представляют интересы канала в 54 судебных процессах.

Контекст:

Телеканал “Наш”, созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно названию партии “Наши”, которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Полноценное вещание телеканала “Наш” началось в ноябре 2018 года. Официальным владельцем телеканала числится отец Евгения Мураева Владимир Мураев – он умер в конце 2020 года. По данным Kharkiv Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика.

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков “ЛНР” Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Нацсовет 19 августа заявил о подаче иска с требованием лишить канал “Наш” лицензии из-за высказываний экс-нардепа шести созывов, лидера Коммунистической партии Петра Симоненко в выпуске программы “Марафон”, который транслировали 4 мая и показывали в повторе на следующий день.

Симоненко тогда, кроме прочего, называл “раскольниками” Православную церковь Украины, заявлял о “политике государственной фашизации”, а также называл войну на Донбассе “гражданским противостоянием”. Ведущие дали ему высказаться без участия оппонентов, альтернативной точки зрения в эфире не озвучили, подчеркивали в Нацсовете.

Кроме того, регулятор решил провести проверку канала из-за высказываний экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко об “ущемлении” русскоязычных.

16 сентября Окружной административный суд Киева сообщал, что Нацсовет по телерадиовещанию подал иск с просьбой аннулировать лицензию на вещание телеканала “Наш”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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