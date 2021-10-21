 

В Индии сделали 1 млрд прививок от коронавируса

21.10.2021, 10:46, Новости дня
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“Мы являемся свидетелями триумфа индийской науки, предпринимательства и коллективного духа 1,3 млрд  индийцев. Поздравляю Индию с превышением 1 млрд вакцинаций”, – написал он.

Моди назвал произошедшее “подвигом” и поблагодарил за это всех причастных, в том числе врачей и медсестер.

India scripts history.

We are witnessing the triumph of Indian science, enterprise and collective spirit of 130 crore Indians.

Congrats India on crossing 100 crore vaccinations. Gratitude to our doctors, nurses and all those who worked to achieve this feat. #VaccineCentury

— Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2021

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Индия является второй страной по числу подтвержденных случаев COVID-19 – 38,9 млн. Больше только в США – 44,7%.

ВОЗ информирует, что на 18 октября в мире сделали 6,545 млрд прививок от коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Индии появился мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, говорили в ВОЗ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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