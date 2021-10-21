В США хотят привить от COVID-19 около 28 млн детей от пяти до 11 лет

Отмечается, что заседания независимых консультативных комитетов Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые взвесят преимущества вакцинации детей в этом возрасте, состоятся 26 октября и 2–3 ноября соответственно.

В Белом доме заявили, что США закупили достаточно вакцины для иммунизации в стране 28 млн детей от пяти до 11 лет.

20 сентября Pfizer заявила, что ее COVID-вакцина эффективна среди детей 5–11 лет. У компании отметили, что планирует подать заявку на разрешение использования их вакцины для детей 5–11 лет в США.

Контекст:

10 мая FDA расширило перечень людей, которым можно в экстренном порядке прививаться вакциной против коронавируса производства Pfizer/BioNTech, включив в него подростков 12–15 лет. 13 мая в США началась вакцинация детей в возрасте 12–15 лет.

США стали второй страной, одобрившей препарат Pfizer/BioNTech для детей, первой аналогичное решение приняла Канада. Препарат одобрили после того, как 31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным CDC, в США хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 219,4 млн человек (66,1% от общего населения), полностью вакцинированы против коронавируса около 189,7 млн граждан Соединенных Штатов (57,1%), третью прививку сделали 11,25 млн человек (5,9% от числа тех, кто получил две дозы).

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