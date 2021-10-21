В “красную” зону карантина могут попасть еще семь областей Украины – Минразвития общин

Об этом в Facebook сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

“Не нужно ждать “красной” зоны, чтобы ускорять темпы вакцинации. На заседании комиссии ТЭБ и ЧС принято решение о переходе Сумской области в “красную” карантинную зону с 23 октября. А Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области могут попасть в нее уже в ближайшее время, если не усилят противоэпидемические меры”, – написал глава Минразвития общин.

https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov/posts/626009505476478

Как отмечается на сайте ведомства, по итогам заседания госкомиссии семь регионов обязали обеспечить соблюдение ограничительных противоэпидемических мер, принять действенные меры по сдерживанию распространения COVID-19, развернуть дополнительные койко-места в медучреждениях для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, увеличить количество тестирований.

На заседании Кабмина 20 октября глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что в “красную” зону в ближайшие дни могут попасть несколько регионов, но он не уточнял, о каких областях идет речь.

“Даже в “красной” зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но, как сказал президент, единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация”, – подчеркивал премьер.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,67 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 61,8 тыс. пациентов. По данным Минздрава, 19 октября в Черниговской области выявили 178 новых случаев COVID-19, во Львовской – 943, Ровенской – 782, Житомирской – 640, Луганской – 742, Николаевской – 437, Хмельницкой – 954.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ограничения “красной” зоны не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь “зеленый” COVID-сертификат.

Также с 21 октября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, в Украине только пять регионов соответствуют показателям “желтой” зоны, еще пять – “красной”, остальные – “оранжевой”.

В частности, “оранжевому” уровню эпидемопасности соответствуют показатели Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Хмельницкой, Черниговской и Ровенской областей. В первых шести три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (в Ровенской – два дня). Кроме того, в Житомирской и Луганской областях три дня подряд завышен коэффициент обнаружения новых случаев инфицирования коронавирусом.

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