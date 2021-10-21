Зеленский: Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека

По словам Зеленского, совместные международные учения украинских пограничников с подразделениями НАТО и Вооруженными силами Украины “демонстрируют, что они профессионально и слаженно выполняют задачи на одном уровне с лучшими пограничниками и военными Европы и всего мира”.

“В очередной раз вместе с нашими друзьями – международными партнерами – мы указали, что Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека. Это международно признанные территории и границы нашей независимой Украины. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должны стать приоритетом мирового сообщества”, – заявил Зеленский.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.

15 апреля 2021 года стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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