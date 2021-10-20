Маск может стать триллионером из-за перспектив SpaceX – аналитик Morgan Stanley

Такой статус Маску обеспечит не Tesla, а его частная космическая компания SpaceX, уверен специалист.

По данным Bloomberg, сейчас на SpaceX приходится около 17% состояния Маска. Всего у него, по подсчетам агентства, $241 млрд. После вторичной продажи акций в этом месяце стоимость компании оценивается в $100 млрд.

Джонас полагает, что SpaceX стоит $200 млрд. Он воспринимает ее не как несколько компаний в одной, которые занимаются космической инфраструктурой, исследованиями дальнего космоса и наблюдениями за Землей. Самым дорогим проектом SpaceX аналитик назвал систему спутниковой связи Starlink.

Прогнозы о том, что Маск может стать первым в мире триллионером, звучали и раньше на фоне резкого увеличения стоимости акций Tesla, пишет Bloomberg. Только за 17 октября он увеличил собственный капитал на $6,6 млрд.

Контекст:

В рейтинге журнала Forbes на 20 октября Маск является самым богатым человеком мира с состоянием в $220,2 млрд. Он опередил основателя Amazon и Blue Origin Джефа Безоса, чье состояние упало на $1,4 млрд – до $198,2 млрд. На третьей позиции находится владелец компании LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Бернар Арно с состоянием в $183,9 млрд.

—