 

Минздрав Украины на этой неделе может принять решение о вакцинации подростков от COVID-19 – Радуцкий

20.10.2021, 16:02, Новости дня
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“На этой неделе Минздрав должен принять решение о вакцинации подростков от 14 лет. В этой волне страшно, что очень много болеет детей. В общей картине эпидемии это 15–20%”, – подчеркнул Радуцкий.

По его словам, сейчас дети лежат в реанимациях, на аппаратах искусственной вентиляции легких, поэтому их тоже нужно вакцинировать.

Нардеп отметил, что Украина следует официальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, поэтому о вакцинации детей в возрасте 5–12 лет по примеру других стран речь пока не идет.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы.

19 октября в Украине подтвердили 18 912 новых случаев коронавирусной инфекции. Это максимальное число новых случаев за полгода. Рекордный прирост был 4 апреля – 20 341. 18 октября в Украине от коронавируса умерло 538 человек – это абсолютный рекорд за все время эпидемии.

По информации Минздрава, более 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В Украине к 20 октября сделали 14,86 млн прививок от коронавируса. Первую дозу получили 8,2 млн человек, завершили вакцинацию 6,65 млн украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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