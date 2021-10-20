 

Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший злодея Мориарти в фильме о Шерлоке Холмсе

20.10.2021, 14:14, Новости дня
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Актер проходил восстановление после выздоровления от COVID-19. В публикации говорится, что у артиста оторвался тромб. Евграфова планируют похоронить в Самаре.

Контекст:

Евграфов родился 10 сентября 1948 года в Самаре. В 1976 году окончил московский ГИТИС, актерскую карьеру начал в Театре юных зрителей имени Брянцева в Санкт-Петербурге.

Евграфов стал известен после роли профессора-злодея Мориарти в сериале режиссера Игоря Масленникова “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона” (1980). Всего в кинокарьере Евграфова более 30 ролей в качестве не только актера, но и каскадера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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