 

“Украина победила Мордор”. Суд отказал Медведчуку в иске к Шкиряку о защите чести и достоинства

20.10.2021, 14:14, Новости дня
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“В иске [кума президента РФ Владимира Путина, народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора] Медведчука к Шкиряку о защите деловой репутации отказано в полном объеме!” – уточнил юрист.

https://www.facebook.com/demchenko.llg/posts/3180132088884722

Шкиряк 20 октября в Facebook прокомментировал решение суда.

“Выиграл апелляцию у путинского кума. Украина победила Мордор”, – написал он.

https://www.facebook.com/zoryan.zoryan/posts/4555263867867858

Контекст:

В мае этого года Оболонский районный суд города Киева признал “недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию” Медведчука информацию, которую распространил Шкиряк 28 января 2016 года, писало НВ.

Шкиряк в Facebook назвал нардепа “активным представителем государства-агрессора и рупором российских террористов в Минском процессе”. Экс-советник главы МВД также назвал Медведчука государственным изменником, адептом русского мира и агентом российских спецслужб в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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