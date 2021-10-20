Шмыгаль анонсировал подписание соглашения о “таможенном безвизе” с ЕС

Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Шмыгаль говорил о соглашении об “открытом небе”, которое Украина и ЕС подписали 12 октября в Киеве в ходе саммита Украина – ЕС. Премьер рассказал, что это соглашение также называют “авиационным безвизом”.

“Авиационный безвиз” – только один из пяти “безвизов”, одно из стратегических направлений работы правительства в части интеграции в европейское пространство. Амбициозной целью Украины является подписание еще четырех соглашений с Европейским союзом в таких сферах, как таможня, цифровизация, энергетика и промышленность. В 2022 году ожидаем присоединение к Европейской конвенции о едином транзите, это так называемый таможенный безвиз. У нас высокая степень готовности к присоединению к таможенной системе ЕС. Украина на национальном уровне уже использует новую транзитную систему NCTS”, – сообщил премьер.

Он рассказал, что в перспективе присоединение Украины к международной системе позволит обмениваться таможенными данными “в режиме реального времени и контролировать товары на каждом этапе перевозок”.

“Это важный шаг в направлении детенизации и борьбы со злоупотреблениями на таможне”, – сказал Шмыгаль.

Контекст:

Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией. – “ГОРДОН”). После выхода Британии из ЕС проблема перестала быть актуальной.

Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий МВФ для предоставления Украине следующего транша по программе stand-by.

18 ноября 2020 года главой Государственной таможенной службы Украины назначили генерального директора Международного аэропорта Борисполь Павла Рябикина. После назначения он говорил, что идеальной таможню не сделать “ни за месяц, ни за год, ни даже за три года”.

В январе 2021 года с Рябикиным встретился президент Владимир Зеленский и заявил, что украинская таможня должна “перестать быть кормушкой для коррупционеров”. Министр финансов Украины Сергей Марченко после этого говорил, что к работе таможни “остаются вопросы”, но в целом командой ведомства он доволен.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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