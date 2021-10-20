 

Венецианская комиссия оценила украинский законопроект о переходном периоде на Донбассе

20.10.2021, 14:14, Новости дня
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Венецианская комиссия считает, что “рамочный текст законопроекта включает много общих и расплывчатых положений”.

“В некоторых случаях эти положения являются скорее политическим руководством, чем нормативным правовым актом. Дело в том, что имплементирующего законодательства пока не существует, что затрудняет оценку законопроекта”, – сказано в заключении. 

Венецианская комиссия также считает, что некоторые термины, используемые в законопроекте, “не всегда совпадают с терминами, используемыми в международном публичном праве”.

“Это особенно верно для терминов “переходный период” и “правосудие переходного периода”. Эти определения имеют довольно узкую концепцию, и они принимают односторонний подход к переходному периоду. Во-первых, они снижают остроту конфликта в Украине до его межгосударственного измерения, то есть сводятся к участию Российской Федерации. Во-вторых, меры правосудия переходного периода ограничиваются преодолением последствий нарушения прав человека, “вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины”, – говорится в документе. 

По мнению авторов заключения, это может привести к тому, что нарушения прав человека, совершенные не Российской Федерацией, останутся без реакции властей Украины.

Комиссия также рекомендовала:

пересмотреть положения об ответственности за уголовные преступления, совершенные в связи с временной оккупацией в соответствии с международным правом, и пересмотреть дифференцированное отношение к разным категориям исполнителей преступлений;
внести поправки в положения о люстрации в соответствии с международными нормами (в частности, указать, что люстрация ограничивается наиболее важными должностями в государстве и не распространяется на выборные должности);
пересмотреть положения об обеспечении права на установление истины, чтобы убедиться, что они направлены на установление истины обо всех нарушениях, а не только совершенных определенными субъектами;
сформулировать положения для обеспечения адекватных административных процедур по оформлению актов гражданского состояния, совершенных на временно оккупированных территориях, и пересмотреть подход к признанию академических сертификатов, степеней и званий, выданных на этих территориях;
отразить особый конституционный статус Автономной Республики Крым и города Севастополя в законопроекте.

Венецианская комиссия подчеркнула, что в будущем законопроект, вероятно, необходимо будет “адаптировать к меняющимся обстоятельствам на [оккупированных] территориях.

В то же время комиссия положительно оценила “усилия украинских властей по созданию единой и всеобъемлющей правовой базы для урегулирования переходного периода”, а также включение в процесс подготовки документа различных национальных и международных заинтересованных сторон.

Контекст:

Законопроект №5844 “Об основах государственной политики переходного периода” был подан в Верховную Раду 9 августа 2021 года. 16 августа он поступил в профильный комитет парламента. С июля находился на рассмотрении Венецианской комиссии.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал документ “фундаментальным”. По его словам, цель документа – “безопасная реинтеграция оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения”. Резников предполагал, что законопроект может быть проголосован осенью текущего года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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