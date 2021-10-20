 

Астрономы наблюдали аномальное «выключение» белого карлика

20.10.2021, 13:42, Новости дня
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Наблюдая за небосводом, астрономы из Даремского университета (Великобритания) сумели зафиксировать редкое аномальное явление. Речь идет о так называемом выключении белого карлика.

По словам экспертов, о таком явлении науке уже было известно. Но зафиксировать его удалось впервые за всю историю.

Звезда (белый карлик) сначала резко усилила свою яркость, а потом начала быстро гаснуть. Складывалось такое впечатление, будто кто-то выключил свет. Наблюдение велось с американского космического аппарата, расположенного на орбите. Данное явление происходило на расстоянии примерно в 1400 световых лет он нас – в звездной системе TW Pictoris. Подробнее о наблюдениях можно прочитать в журнале Nature Astronomy.



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