 

Alibaba выпускает собственный серверный процессор

20.10.2021, 13:42, Новости дня
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Один из самых больших в мире интернет-магазинов Alibaba представил серверный чип собственного производства. По словам экспертов, процессор такого типа можно использовать в дата-центрах. Также с его помощью компания будет развивать собственные облачные сервисы.

В данный момент никаких планов по продаже процессора нет, сообщили представители Alibaba. Но вовсе нельзя исключать, что это станет возможным в недалеком будущем.

Чип получил название Yitian 710. Его изготовили по техпроцессу 5 нм. Разработчики – инженеры из компании T-Head, которая является структурным подразделением интернет-гиганта. Напомним, что ранее специалисты Alibaba уже выпустили два других процессора собственной разработки.



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