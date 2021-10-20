 

У Японии из-за извержения вулкана всплыли корабли, потопленные США во время Второй мировой войны

20.10.2021, 13:20, Новости дня
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На спутниковых снимках видны остатки японских транспортных судов, захваченных ВМС США во время Второй мировой войны.

Японские корабли были перемещены американцами в западную часть Иводзимы для формирования порта, их использовали как волнорезы для защиты американских кораблей.

Морское дно начало подниматься из-за сейсмической активности на горе Сурибати. В августе 2021 года произошло извержение подводного вулкана Фукутоку-каноба, которое привело к появлению нового острова.

На прошлой неделе землетрясение силой 6,1 балла было зафиксировано у северо-западного побережья Японии.

Контекст:

Битва за Иводзиму – сражение между Японией и США за остров Иото (Иводзима) в Тихом океане, начавшееся 16 февраля и завершившееся 26 марта 1945 года победой США.

Это была первая военная операция сил США на территории Японии. Японская армия соорудила на острове мощную линию обороны, благодаря которой на протяжении месяца удавалось отбивать атаки противника.

Во время сражения солдаты 5-й дивизии подняли на вершине горы флаг США. Это зафиксировал американский фотограф Джо Розенталь. Позже фотография “Поднятие флага на Иводзиме” получила Пулитцеровскую премию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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