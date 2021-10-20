“Такая сладкая”, “Очень красивая женщина”. Узерли позировала в прозрачных колготках, разведя ноги

Узерли предстала в нескольких образах: брючных костюмах, платье, а также прозрачных колготках и боди. Актриса позировала, разведя ноги.

“Спасибо, что пригласили меня, Mag”, – написала она.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

”Такая сладкая”, – прокомментировала подписчица mariam._556.

“Ты очень красивая женщина”, – заявила katerina.zakharova.93.

“Красавица”, – отметила holodnoeserdse55.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

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