“Утренний кусь, чтобы взбодриться”. В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео

Вероятно, съемка проходила на кухне в доме артистки – Нина Матвиенко позирует в кадре в сиреневом домашнем костюме, собрав волосы в косу. На видео запечатлен момент, когда внучка внезапно подходит к Нине Матвиенко со спины и кусает ее за пятую точку.

Судя по реакции артистки, это стало для не неожиданностью – она сперва шутя отругала внучку, а после, обхватив ее лицо ладонями, поцеловала.

“Утренний кусь, чтобы взбодриться”, – подписали ролик авторы проекта.

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Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Контекст:

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.

После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991-го Матвиенко была его солисткой. В 1975 году заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.

В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов “Киевская камерата”.

В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). Супруги живут отдельно.

У дочери Нины Матвиенко Антонины двое детей: Ульяна (1998) от первого брака и Нина (2016) – от второго.

Певица вместе со своим вторым мужем, певцом Арсеном Мирзояном и младшей и дочерью проживает в доме матери.

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