“Многое осталось загадкой”. Кулинарный эксперт Глинская спустя почти три месяца вернула доступ к своему блогу в Instagram

“Не знаю, заметили ли вы пропажу, но мой аккаунт был заблокирован почти три месяца, – написала она. – Признаюсь, произошла переоценка ценностей. Мозг заработал иначе, родились новые проекты и идеи”.

На своей резервной странице Глинская сообщила, что планирует рассказать, как именно ей удалось вернуть доступ к странице.

“Многое просто осталось загадкой, честно признаться”, – резюмировала она.

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Публикация от ЛИЗА ГЛИНСКАЯ КОНДИТЕР РЕЦЕПТЫ (@lizaglinskaya)

Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

2 августа 2021 года Глинская сообщила, что потеряла доступ к своему кулинарному блогу в Instagram, на который было подписано на тот момент почти 500 тыс. человек. Накануне она получила письмо, в котором сообщалось, что микроблог будет заблокирован якобы из-за нарушения авторских прав, а чтобы этого не произошло, предлагалось перейти по ссылке. Глинская призналась, что не делала этого, а спустя время блог оказался заблокирован.

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