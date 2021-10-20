“Куколка”, “Огонь. Бомбезная”. Осадчая засветила голый живот и пуп в новой фотосессии

“Мне было важно, чтобы это были вещи не на один сезон. Это касается как дизайна, так и материалов. После долгих поисков мы воплотили в коллекции главный тренд этой осени: athflow. Это сочетание спортивных элементов и изысканных материалов, баланс между модой и комфортом”, – рассказала она.

На платьях и свитерах, как уточнила Осадчая, разместили изображения мальв и васильков с картин украинских художниц Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

Осадчая продемонстрировала несколько образов: платья, свитер, шляпу, кардиган и топ с брюками. На одном из снимков телеведущая засветила голый живот и пуп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Прекрасная! А фигура – просто огонь, еще и мама троих деток! Бомбезная!” – заявила подписчица tarasenko7171.

“Катя, вы очень красивая, просто куколка”, – написала iakivetsoksana.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

У телеведущей трое сыновей. Старший сын, 18-летний Илья, в этом году окончил школу и поступил в американский вуз. Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук.

Вместе с нынешним супругом, телеведущим Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает двоих детей: Ивана, который родился в 2017 году, и младшего сына Даниила, появившегося на свет 19 августа 2021 года.

—